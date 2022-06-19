وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إيران تحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة خارج البلاد، خلال جلسة مجلس الوزراء، الأحد.

وأضاف أن إسرائيل تستمر في عمليات استهداف من يرسل هؤلاء الإرهابيين وأنها وضعت شرطا جديدا مفاده أنه من يتحمل مسؤولية تخطيط هذه الاعتداءات وإرسال منفذيها فسيدفع هو أيضا الثمن.

وقال بينيت إن إسرائيل سترد بقوة شديدة على كل محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جنوب البلاد، وقال إن الثمن الذي سيتحمله الطرف العدو عن كل عملية تستهدفنا سيكون غاليا ومؤلما.

كما دعا رئيس الوزراء مواطنين إسرائيليين إلى الامتناع عن السفر إلى تركيا في الفترة الحالية، وبالأخص إلى إسطنبول، "نظرا للخطر العالي على حياتهم في هذه الدولة". ودعاهم إلى إبداء قدر من المسؤولية بغية الحفاظ على سلامتهم.

ولا يزال ما يقارب 2000 إسرائيلي يتواجدون في تركيا حاليا، بعد أن كان العدد 5 آلاف في وقت سابق من الأسبوع، قبيل الكشف عن تلك الخلايا.





