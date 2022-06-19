وتم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة "سبايسغيت" للطيران المنخفضة التكلفة، بعدما عاود الطيار الهبوط في باتنا بعيد إقلاعها.

وقال قاضي المنطقة شاندراشيخار سينغ للصحفيين "عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكان حريقًا في الجناح الأيسر للطائرة وأبلغوا المسؤولين في المطار".

وأضاف سينغ "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلة فنية يقوم الفريق الهندسي بفحصها".

وأكد أحد الركاب للصحفيين سماع ضجة كبيرة في الطائرة خلال الدقائق الـ15 التي أعقبت الإقلاع.

وقال باسيفيكا الذي لم يفصح عن اسمه كاملاً إن "الطيار أعلن أن هناك مشكلة وأنه يتعين علينا العودة إلى باتنا... كان الأمر مخيفا جداً".

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن مصادر في مجال الطيران أن طائرًا قد يكون تسبب بالحريق في المحرك.

وأثارت شركة الطيران مؤخرًا الجدل، اذ فرضت عليها هيئة الطيران غرامة بلغت مليون روبية (12200 يورو) لتدريبها طيارين على طراز بوينغ 737 ماكس بواسطة جهاز معطل.

وفي أبريل، منعت السلطات 90 طيارًا تابعين لـ"سبايسغيت" من التحليق بطائرات من طراز "ماكس"، قائلة إنهم لم يتلقوا تدريبًا مناسبًا، وفق وسائل الإعلام المحلية.