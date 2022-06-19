يأتي ذلك قبل أسبوع من الموعد المقرر أن يرافق فيه سوليفان الرئيس الأميركي جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية.

وأضاف واتسون أن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بايدن سيسافر إلى جنوب ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع وسيتوجه إلى إسبانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت نتيجة الاختبارات الطبية ستؤثر على خطط سفر سوليفان.