وقال حاكم المنطقة الشرقية من لوغانسك سيرغي غايداي عبر تطبيق تليغرام: "الآن، المعارك الأشرس تدور قرب سيفيرودونيتسك. لا يسيطر (الروس) على كامل المدينة".

وأضاف: "في القرى المجاورة، المعارك صعبة جدًا، في توشكيفسكا وزولوتي. يحاولون التقدم لكنهم يفشلون".

وتابع: "مدافعونا يقاتلون الروس في كافة الاتجاهات. مؤخرًا، أسقطوا طائرة وأخذوا أسرى".

وصرّح غايداي أيضًا أن ليسيتشانسك وهي مدينة يسيطر عليها الأوكرانيون ويفصلها عن سيفيرودونيتسك نهر تتعرّض "لقصف شديد".

وأكد أن الروس "لا يمكنهم الاقتراب منها ولذلك لا يفعلون سوى شنّ ضربات جوية على المدينة"، مضيفًا أن "الوضع "خطر جدًا في المدينة".

وتحدث غايداي عن "مزيد من الدمار" في مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك الذي لجأ إليه مئات المدنيين.

وكان قد أشار الجمعة عن اختباء 568 شخصًا بينهم 38 طفلًا، في المصنع، مؤكدًا أنه لا يمكن إجلاؤهم سوى بعد إعلان "وقف إطلاق نار تام".

إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية بالقرب من بوروفينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتشرنوبايفكا في منطقة خيرسون وسخايا كامينكا ومالايا كاميشيفاخا وزابافنو في منطقة خاركيف وجولييبول في منطقة زابوروجيا.

وأضافت أن المضادات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من كاميشيفاخا وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من أرخانجيلسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز "كا-52" لطيران الجيش بالمنطقة العسكرية الغربية قرب خاركيف، وهي تدمر معاقل وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال عملية عسكرية خاصة.