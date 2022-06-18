وأصدرت المحكمة أمرا، الثلاثاء، بوقف الترحيل المقرر لحفنة من المهاجرين كانوا على متن الطائرة وهو ما وصفه جونسون بأنه "عقبة غريبة في اللحظة الأخيرة".

وقال جونسون للصحفيين: "كل محاكم هذا البلد رأت عدم وجود عقبة ولم تحكم أي محكمة في هذا البلد بعدم دستورية هذه السياسة وهو أمر مشجع للغاية".

وتابع: "نحن على ثقة جدا من شرعية ودستورية ما نقوم به وسنواصل هذه السياسة".

وانتقد معارضون ومؤسسات خيرية وزعماء دينيون خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى تلك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بوصفها غير إنسانية.

واضطرت الحكومة للتصدي لسلسلة من الطعون القانونية في محاكم لندن بهدف منعها من المضي قدما.

وتقول بريطانيا إن الاتفاق المبرم مع رواندا والذي تبلغ تكلفته 120 مليون جنيه إسترليني (147 مليون دولار) سيوقف تدفق الرحلات الخطرة عبر القنال الإنجليزي ويقوض نشاط شبكات تهريب البشر.