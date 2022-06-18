وجاء في رسالة بعث بها هؤلاء الأعضاء إلى الرئيس التنفيذي لتيك توك: "تشير التقارير الأخيرة إلى أن تيك توك ... سمحت لوسائل الإعلام الحكومية الروسية بإغراق المنصة بالدعاية الخطيرة المؤيدة للحرب. لا ينبغي لأي شركة أن تجد نفسها في موقف تضخيم أكاذيب الكرملين، التي تغذي الدعم الشعبي للحرب التي اختارتها روسيا في أوكرانيا".

وكتب الأعضاء أنهم "قلقون للغاية" من أن تيك توك "تمكنت من نشر الدعاية المؤيدة للحرب للجمهور الروسي، الأمر الذي يهدد بزيادة الخسائر البشرية المدمرة بالفعل لكل من الأوكرانيين والروس".

ولم تعلق السفارة الروسية في واشنطن على ذلك. وقالت تيك توك في بيان لرويترز إن الشركة تتطلع لمواصلة التواصل مع الأعضاء بشأن هذه القضايا والإجابة على أسئلتهم.

كانت رويترز قد ذكرت في مارس أن تطبيق تيك توك المملوك للصين، قال إنه سيعلق البث المباشر وتحميل مقاطع الفيديو على منصته في روسيا في الوقت الذي يراجع فيه الآثار المترتبة على قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتن.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن تيك توك فشلت "في تطبيق هذه السياسة على قدم المساواة "واستشهد بتقرير إخباري قال إنه" يبدو أنتيك توك أغلقت هذه الثغرة متأخرًا في 25 مارس".

وأضافت الرسالة أن "المحتوى المضلل الموالي للنظام الذي غمر الخدمة لم يتم حذفه، مما أدى إلى إنشاء أرشيف يسهل الوصول إليه من الدعاية المؤيدة للحرب" وطلبت من تيك توك الإجابة على سلسلة من الأسئلة.

تخضع تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس لتكنولوجيا الإنترنت ومقرها بكين، لتدقيق أميركي متزايد بشأن البيانات الشخصية التي تتعامل معها.

وخلال جلسة استماع بالكونغرس الأميركي في أكتوبر الماضي، واجهت الشركة أسئلة حادة من المشرعين الأميركيين.

يعد تيك توك أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية في العالم، ويستخدمه أكثر من مليار شخص على مستوى العالم.