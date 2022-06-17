وأضافت الوزارة أنه من المرجح أن يؤدي استمرار نزوح رجال الأعمال والأثرياء الروس إلى تأثر اقتصادها، نتيجة تفاقم الأضرار طويلة الأمد للحرب.

وأفادت أن "طلبات الهجرة تشير إلى أن 15 ألف مليونير روسي يحاولون بالفعل مغادرة روسيا".

ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه "على جبهة القتال، من المرجح أن تسعى روسيا لاستعادة الزخم من خلال محاولاتها محاصرة جيب سيفيرودونيتسك من الجنوب".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم صامدة أمام القصف الروسي المكثف على المدينة الشرقية، وأكدوا إحراز تقدم جديد في هجوم مضاد في الجنوب.