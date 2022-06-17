وتنضم حاملة الطائرات الصينية الثالثة، التي أطلق عليها اسم "فوجيان"، تيمنا بمقاطعة تحمل الاسم ذاته، إلى حاملتين أخريين، دخلتا الخدمة بالفعل، هما الحاملتان "لياونينغ" و"شاندونغ" التي أطلقت في الخدمة في أواخر عام 2019.

وأطلقت الصين حاملة الطائرات الجديدة في مراسم أقيمت بمناسبة إنزالها إلى المياه في حوض بناء السفن في شنغهاي، بحسب ما ذكرت قناه "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.

و"فوجيان"، هي حاملة الطائرات الثانية التي تبنى كليا في الصين، كما تعتبر أكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين، وفقا لفرانس برس.

ولن تسلم حاملة الطائرات الثالثة، وهي من طراز "تايب 003"، إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

ووفقا لمعلومات أولية، يبلغ طول "فوجيان" نحو 320 مترا، أما عرضها فيبلغ حوالي 73 مترا.

وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، تتميز حاملة الطائرات بسطح طيران كامل الطول مع نظام إطلاق منجنيق، بحسب ما ذكرت رويترز.