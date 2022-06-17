وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس "ندين التصريحات المسيئة التي أدلى بها اثنان من مسؤولي (حزب) بهاراتيا جاناتا، ونرحّب بإدانة الحزب لهذه التصريحات علنا".

وأضاف "نتحاور بانتظام على مستوى عال مع الحكومة الهنديّة بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك حرّية الدين أو المعتقد ونشجّع الهند على تعزيز احترام حقوق الإنسان".

وقد عُلّقت الأحد عضويّة المتحدّثة باسم الحزب الذي أكّد في بيان أنّه "يحترم كلّ الديانات".

وكان المسؤول المكلف بالإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا"، نافين جيندال، قد أدلى أيضا بتصريح على تويتر بشأن النبي محمد جرى حذفه لاحقا. وتم فصل جيندال من الحزب.