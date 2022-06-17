وردا على سؤال حول التنازلات التي على أوكرانيا أن تقبلها، بما في ذلك ما يخص أراضيها، قال ماكرون: "الأمر متروك لأوكرانيا كي تقرر ما تريده". وأضاف "أعتقد أن من واجبنا التمسك بقيمنا وبالقانون الدولي ومن ثم (نقف مع) أوكرانيا".

وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الخميس أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدودا.

وكان الرئيس الأوكراني قد كرر القول إن بلاده لن تقبل التنازل عن أي من أراضيها نتيجة العمليات العسكرية الروسية.