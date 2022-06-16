وأظهر مقطع فيديو لحظات اشتعال النيران في حقل يورنغوي في سيبريا، حيث رصدت كرة نار كبيرة هناك.

وأفاد موقع "أويل بيرس" المتخصص في الطاقة بأن الحريق نجم عن انفجار وقع في أحد الأنابيب.

ونقل عن وحدة "غاز بروم" التي تعمل في الموقع أن الانفجار وقع صباح اليوم (الخميس) في أنبوب يقع بين وحدتي معالجة للغاز، ولم تسجل إصابات، وفقا لـ"غاز بروم".

من جهتها، قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز إن الحريق تم إخماده ولم يتأثر الإنتاج، لكن هذا لم يبدد المخاوف أوروبا، التي تعتمد على الغاز الذي ينتج في هذا الحقل.

وتخشى أوروبا أن يؤدي حدوث كارثة كهذا إلى رفع أسعار الطاقة المرتفعة أصلا.

ويورنغوي هو أكبر حقل غاز في روسيا، وأحد أكبر حقول الغاز في العالم، ويعمل بلا انقطاع ممنذ عام 1978.

وكان قد وقع حريق مماثل وقع في مكان قريب العام الماضي أدى إلى زيادة أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6 في المئة.