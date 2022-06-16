وقال شولتز في تغريدة على موقع "تويتر": أشكر الرئيس الأوكراني لقبول دعوتي للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

ومن المتوقع أن يشارك زيلينسكي عبر الفيديو في القمة المقرر عقدها بين 26 و28 يونيو في منتجع شلوس إلماو بألمانيا.

ووصل شولتز إلى أوكرانيا صباح الخميس بالقطار برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وزار القادة الثلاثة منطقة إربين التي شهدت معارك عنيفة في بدايات العملية العسكرية الروسية.

ووصف شولتز ما شاهده من دمار بالرهيب، قائلاً في إفادة صحفية: "مدينة بكاملها لا بنى تحتية عسكرية فيها على الإطلاق تم تدميرها"، متعهداً بـ"تضامن دولي يمكّن شعب أوكرانيا من إعادة إعمار بلاده".