وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان التشيكي عبر رابط فيديو، دعا زيلينسكي إلى "تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لبلاده في 24 فبراير".

وقال زيلينسكي إن "روسيا ليست مهتمة بمدننا ماريوبول وسيفيرودونيتسك وخاركيف وكييف فحسب. لا. فطموحاتها موجهة إلى منطقة شاسعة تمتد من وارسو إلى صوفيا".

وأضاف: "مثلما حدث في السابق، الغزو الروسي لأوكرانيا هو الخطوة الأولى التي تحتاجها القيادة الروسية لفتح الطريق إلى دول أخرى. لغزو شعوب أخرى"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "من يريدون الاستيلاء على كل شيء لن يتوقفوا أبدا بعد الحصول على جزء مما يريدونه".

وحول انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، قال زيلينسكي إن "منح أوكرانيا الآن وضع الدولة المرشحة هو دليل على أن الوحدة الأوروبية شيء حقيقي. القيم الأوروبية حقيقة واقعة وليست شيئا منصوصا عليه فقط في وثائق بعينها".

وفرض الاتحاد الأوروبي 6 جولات من العقوبات على روسيا، وتريد أوكرانيا فرض مجموعة سابعة لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن قرار بشأن طلب أوكرانيا الحصول على وضع الدولة المرشحة هذا الأسبوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، وسيكون الحصول على وضع الدولة المرشحة خطوة أولى في عملية طويلة للانضمام.