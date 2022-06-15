جاء ذلك بعد وقت قصير على إعلان خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد"، في بيان، إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب العطل المعلوماتي الذي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيوريخ.

وجاء في بيان "سكايغايد" أن "عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية"، وفقا لفرانس برس.

ولم يذكر بيان الشركة أي تفسير لأسباب العطل المعلوماتي، واكتفى بالقول إن "إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر".

وأكدت أن الشركة "تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزيوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن "كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش".

وقالت متحدثة باسم مطار زيوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات، بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم مطار زوريخ، في وقت سابق، إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على موقع "تويتر" أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش.