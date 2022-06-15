وتقول ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الاسكتلندي وكذلك الحكومة المفوضة في اسكتلندا، إنها ستصدر أول ورقة ضمن سلسلة أوراق تعرض قضية الاستقلال.

رفض سكان اسكتلندا الاستقلال في استفتاء عام 2014، حين قال 55 بالمائة من الناخبين إنهم يريدون البقاء ضمن المملكة المتحدة.

تعارض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء تصويت جديد على الاستقلال في اسكتلندا، قائلة إن القضية حسمت في التصويت السابق.

لكن ستيرجن تجادل بأن المشهد تغير منذ ذلك الحين، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي سياسة عارضها غالبية سكان اسكتلندا.

وقالت ستيرجن في مقابلة مع (بي بي سي) ”لو كنا نعرف في 2014 كل ما نعرفه الآن عن المسار الذي كانت ستسلكه المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، فلا شك أن اسكتلندا كانت ستصوت بنعم على الاستقلال في ذلك الوقت”.