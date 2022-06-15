وفي وقت سابق الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني مجددًا الدول الغربية على إرسال "المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (...) بشكل أسرع" لأن "الروس لديهم عشرة أو مئة مرة أكثر".

ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع صحفيين دنماركيين إلى أن الجيش الأوكراني "ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرّعة".

وتابع "تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلّة على المساعدة والأسلحة" التي يرسلها الغربيون.

وأضاف "إذا مُنحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدّم".