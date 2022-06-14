ووافقت الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري على الطلب الذي تقدمت به تركيا بتغير اسمها إلى اللفظ التركي "Türkiye" بدلاً من اللفظ الإنجليزي "Turkey".

وسيطلب من العديد من المنظمات الدولية استخدام الاسم الجديد في حملة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نهاية العام الماضي.

وقال إردوغان في وقت سابق: إن "اسم تركيا هو الأفضل في التعبير عن الثقافة والحضارة والقيم التركية".

وبدأت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" رسمياً باستخدام الاسم الجديد.