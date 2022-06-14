وقال بيسكوف: "بشكل عام، حماية الجمهوريتين هي الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة".

ودونيتسك ولوغانسك هما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها تقاتل من أجل إخراجها بالكامل من سيطرة كييف.

وتصف موسكو تصرفاتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب إن المزاعم عن الفاشية لا أساس لها وإن الحرب عمل عدواني غير مبرر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا، تشمل بعض الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية.