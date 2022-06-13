وأضافت الوزارة أن "صواريخ عالية الدقة تنطلق من الجو، سقطت بالقرب من محطة أوداتشنه للسكك الحديدية، وأصابت معدات تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز، لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة ترنوبل غربي أوكرانيا".

وقال حاكم منطقة ترنوبل إن هجوما صاروخيا على مدينة تشورتكيف، انطلق من البحر الأسود، أدى إلى تدمير منشأة عسكرية جزئيا وإصابة 22 شخصا. وقال مسؤول محلي إنه لا توجد أسلحة مخزنة هناك.

ووجهت موسكو انتقادات متكررة للولايات المتحدة ودول أخرى لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة. وقال الرئيس فلاديمير بوتن في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا "ستضرب أهدافا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لاستخدامها في أنظمة الصواريخ المتنقلة عالية الدقة".