وقال الرئيس الفرنسي: "أوروبا لم تعد ساذجة وبدأت بتعزيز قدرات صناعتها الدفاعية وجيوشها".

وأضاف ماكرون في افتتاح معرض للصناعات الدفاعية: "نحتاج إلى أوروبا قوية للحفاظ على السلام، ومواجهة الفوضى التي تعم العالم".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الدفاعية، معتبرا أن "مشروع البوصلة الاستراتيجية للدفاع الأوروبي، هو ركيزة أساسية لسياستنا".