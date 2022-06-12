ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان أنها رصدت عدة مسارات طيران يعتقد أنها لمدفعية كوريا الشمالية صباح الأحد.

وقالت إن كوريا الجنوبية تحتفظ باستعداد عسكري ثابت بالتنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة وسط تعزيز المراقبة على كوريا الشمالية.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد لمناقشة عملية الإطلاق المشتبه بها، عبر مسؤولون في كوريا الجنوبية عن قلقهم من أن كوريا الشمالية تطور أنظمة أسلحة تشكل تهديدا مباشرا لسول، وأكدوا أنهم سيتعاملون بصرامة مع مثل هذه الجهود الكورية الشمالية، وفقا لمكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.

يأتي إطلاق القذئف مع استعراض الزعيم الكوري الشمالي، يوم السبت، لأهدافه لتعزيز القوة العسكرية للبلاد والبحوث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية في ختام اجتماعات اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري التي عقدت الأسبوع الماضي.

ودعا كيم جونغ أون إلى اتخاذ إجراءات أقوى "للدفاع عن النفس"، قائلا إن كوريا الشمالية تواجه ظروفا أمنية "خطيرة للغاية"، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت الأنباء المركزية الكورية الشماليةأنه خلال ترأسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو قضية حماية السيادة الوطنية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالية مجددا مبدأ "القوة من أجل القوة والتنافس المباشر"، وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني "في أسرع وقت ممكن".

وأضافت الوكالة أن كيم "حدد المهام العسكرية التي ستقوم بها القوات المسلحة للجمهورية وقطاع أبحاث الدفاع الوطني".