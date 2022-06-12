وقال وزير الدفاع وي فنغ في قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة "سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا هو الخيار الوحيد للصين".

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن بكين لن تتردد في شن حرب بسبب قضية تايوان، كما توعدت بـ"سحق" أي "مخطط للاستقلال" في الجزيرة.

والتقى وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والصيني الجنرال وي فنغ في سنغافورة على هامش حوار شانغري-لا، الاجتماع الأمني الرئيسي في آسيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لنظيره الصيني إن على الصين "الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".

بدوره، تعهّد وي بأن الصين "ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم"، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.