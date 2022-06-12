واتهم حاكم منطقة لوغانسك سيرهي جايداي، القوات الروسية بقصف المصنع مما أدى إلى اندلاع الحريق.

ولم يذكر جايداي ما إذا كان الحريق في المصنع الذي يحتمي به مئات المدنيين قد تم إخماده.

وفي حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال جايداي إن القتال يستعر في سيفيرودونيتسك، وهي مدينة صغيرة في لوغانسك صارت محور تقدم روسيا في شرق البلاد. وكان قد قال في وقت سابق السبت إن القوات الروسية سيطرت على معظم المدينة لكن أوكرانيا تسيطر على مصنع آزوت للكيماويات.

وتتألف المنطقة الشرقية، المعروفة باسم دونباس، من منطقتي دونيتسك ولوغانسك حيث تقع سيفيرودونيتسك.

ووفقا لما يقوله رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، فقد تسببت الضربات الروسية كذلك في انقطاع إمدادات الطاقة في أكبر مدينتين في دونيتسك تسيطر عليهما أوكرانيا، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وفي حديثه لاحقا للتلفزيون الوطني، قال إن هذه الخطوة كانت جزءا من استراتيجية متعمدة لقطع الكهرباء عن البلدات في دونيتسك التي لا تزال في أيدي الأوكرانيين. وأضاف "العدو يدرك أين يضرب ولأي غرض".