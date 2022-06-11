وبحسب وكالة "تاس" الرسمية، تسلم 25 من سكان خيرسون جواز سفر روسيا خلال حفل أقيم وفق "إجراء مبسط"، أتاحه مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في نهاية مايو الماضي.

يأتي ذلك بعد أيام من إقرار العملة واللغة الروسيتين فيها، إلى جانب انتقال المدينة لاعتماد توقيت موسكو، بدلا من توقيت كييف السابق.

كما أعلنت السلطات في منطقة خيرسون اعتمادها رمز (كود) الاتصال الهاتفي الدولي الروسي، وهو 7+، بدلا من الكود الأوكراني السابق.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتعتبر ميناء مهما ورئيسيا على البحر الأسود وعلى نهر دنيبرو، ويبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، وهي عاصمة مقاطعة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا عام 2014.

وتكمن أهميتها في كونها تقع على مصب نهر دنيبرو، وتطل على بحر آزوف من الجنوب الشرقي، والبحر الأسود من الجنوب الغربي، علاوة على أنها تشكل حلقة وصل بين شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وتمتلك خيرسون أكبر ميناء في أوكرانيا لبناء السفن في البحر الأسود، وهي مركز رئيسي للشحن، وقد نمت المدينة بشكل مطرد خلال القرن التاسع عشر، بسبب الشحن وبناء السفن، وظلت مركزا رئيسيا لبناء السفن طوال القرن العشرين.