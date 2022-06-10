ويمهد القرار الطريق أمام الحكومة للمضي قدما في حملة شراء ضخمة، أعلن عنها المستشار أولاف شولتز، بعد وقت قصير من الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ووقعت الغرفة العليا في البرلمان الألماني، التي تمثل 16 حكومة ولاية ألمانية، على الخطة بعد أسبوع من منح مجلس النواب موافقته، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وأجرى الائتلاف الحاكم بزعامة شولتز مفاوضات مطولة مع كتلة الاتحاد المعارضة الرئيسية، لتأمين دعم واسع قبل التصويت.

وأعلن شولتز عن الصندوق في 27 فبراير، بعد 3 أيام من الحرب في أوكرانيا. وقال إن ألمانيا "ستنفق الآن أكثر من 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع (وهو هدف لحلف شمال الأطلسي تخلفت ألمانيا عنه).

واتفقت الحكومة والمعارضة على أن الإنفاق الدفاعي سيحقق هدف 2 بالمئة "بمتوسط متعدد السنوات"، بمساعدة الصندوق الخاص.

ويقر مسؤولون بأن الجيش الألماني، البوندسفير، عانى لسنوات من الإهمال، خاصة من المعدات القديمة التي تعمل بشكل سيء.

ومن بين أشياء أخرى على "قائمة التسوق"، قالت وزارة الدفاع إنها ستشتري 60 مروحية نقل من طراز "تشينوك - 47 إف"، من صنع شركة "بوينغ".

وتريد الحكومة أيضا شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة من طراز "لوكهيد مارتن إف 35"، لتحل محل طائرات "تورنادو" القديمة.