وأوضحت الوزارة في بيان على "تويتر"، أنه من المحتمل أيضاً حدوث نقص شديد في الأدوية في خيرسون.

وذكرت أن روسيا تواجه صعوبات في توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي الشهر الماضي، قالت دوريت نيتسان مديرة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا إن ماريوبول التي تسيطر عليها الآن القوات الروسية بعد أسابيع من الحصار والقصف العنيف، من المناطق المحتلة المهددة بتفشي الكوليرا.

وأضافت: هناك مستنقعات حقيقية في الشوارع ومياه الصرف الصحي تختلط مع المياه الصالحة للشرب، وهذا خطر كبير جداً، إنه مصدر خطر للكثير من الأمراض مثل الكوليرا.

ويحذر خبراء الصحة العامة من أن ارتفاع درجات الحرارة وطول أمد الحرب يمكن أن يعرّضا أوكرانيا للأمراض المعدية.

والكوليرا، التي تنتشر عبر الطعام والماء الملوث، هي عبارة عن عدوى بالإسهال الحاد يمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالَج.

وتنبأ مجلس ماريوبول بآلاف أخرى من الوفيات المدنية في حال انتشار المرض بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وهو ما سيجلب مزيدا من المآسي إلى المدينة.