وقال غافريلوف لقناة "روسيا-24"، الخميس: "نشير بشكل خاص إلى إمدادات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى والأنظمة الصاروخية من طراز "HIMARS" التي تهدد ليس فقط أمن دونباس بل وروسيا نفسها.

وأضاف: "أوضحنا موقف روسيا بوضوح: إذا تعرضت روسيا للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى، فسيكون ردنا سريعا على مراكز اتخاذ القرارات".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه قد ظهرت في شبكة الإنترنت مقترحات حول بيع أنظمة "جافلين" التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة، وعبر عن اعتقاده بأن الأمر يحدث بمشاركة القيادة السياسية العسكرية الأوكرانية.

وتابع أن التصريحات الأوكرانية أن كييف لن تستخدم أنظمة "HIMARS" لقصف الأراضي الروسية لا ثقة بها.

وأعلنت السلطات الأميركية الأسبوع الماضي، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل توريد أنظمة "HIMARS" الصاروخية والذخيرة لها. وستحتوي الدفعة الأولى على 4 منظومات من هذا الطراز.

وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة الأميركية أن مدى صواريخ أنظمة "HIMARS" خفيفة الوزن التي يتم نقلها إلى كييف، وهي المثبتة على هيكل بعجلات، لن تتجاوز 80 كم.

وأشارت واشنطن إلى أن أوكرانيا قدمت ضمانات لها بعدم استخدام أنظمة الصواريخ الأميركية ضد أهداف في روسيا.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تأكيدات كييف بهذا الشأن لا قيمة لها ولا يمكن الوثوق بها.