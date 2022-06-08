ونقلت صحيفة "ليغل ديلي" الرسمية عن بيان حكومي، أن "الأشخاص الذين لعبوا دورا رئيسيا أو قدموا مساهمة كبيرة في مكافحة أو وقف أو معاقبة الأفعال التي تضع الأمن القومي في خطر، سيحصلون على ما يتراوح بين 30 ألفا و100 ألف يوان (أي بين 4200 و14 ألف يورو).

وأوضحت وزارة الأمن العام الصينية، أن الذين يقدمون "مساعدة مهمة جدا"، قد ينالون مبلغا أكبر، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتعرض السلطات الصينية منذ عدة أعوام مكافآت، لكنها هذه المرة تسعى إلى جعل هذه الممارسة "عادية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وقالت الوزارة للصحيفة إن هذا الإجراء "يسمح بشحذ حماسة الجمهور الأوسع، بهدف مساعدة (السلطات) في مجال الأمن القومي".

وتدعو الصين بانتظام مواطنيها، في وسائل الإعلام أو عبر الملصقات على المباني، إلى الحذر في مواجهة المخاطر الحقيقية أو المتصورة للإضرار بالأمن القومي.

ونشر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" في أبريل، رسوما بيانية تطلب من المواطنين توخي الحذر من "الجواسيس المحتملين"، لا سيما الأشخاص الذين "يدّعون رغبة في بدء علاقة عاطفية مثلا".