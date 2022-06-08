وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه تم توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع "توينتزين شتراسه" التجاري، من غير أن يتضح حتى الآن إن كان الأمر حادثا أو عملا متعمدا، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.

وأوردت صحيفة "بيلد" أن الضحية رجل، ونشرت صورة يظهر فيها عناصر إسعاف وشرطة في المكان، فيما ذكرت صحيفة" BZ" المحلية، أن السيارة التي دهسته كانت من طراز "رينو" فضية اللون.

ويجري تداول صورة على تويتر تظهر سيارة صغيرة حطّمت واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور.

ونشرت أعداد من عناصر الشرطة في الموقع القريب من الساحة، حيث نفذ متشدد عملية دهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية، في 19 ديسمبر 2019، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.