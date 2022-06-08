وخرج قطار ركاب عن مساره جزئيا في شرق إيران في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وذكر تقرير أن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع، على الرغم من أن التفاصيل الأولية حول الكارثة المتعلقة بقطار يقل 350 راكبا ما زالت غير واضحة.

وخرجت 4 عربات من القطار المكون من 7 عربات عن مسارها في ظلمة الصباح الباكر بالقرب من مدينة طبس الصحراوية، حسبما أورد التلفزيون الرسمي في إيران.

وتقع طبس على بعد 550 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.

ووصلت فرق الإنقاذ على متن سيارات الإسعاف والمروحيات إلى المنطقة النائية التي تضعف فيها الاتصالات.

وقال المسؤولون إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة، ونقل بعضهم إلى المستشفيات المحلية.

ووقع الحادث على بعد 50 كيلومترا خارج طبس على خط السكك الحديد الرابط بين المدينة ومدينة يزد الواقعة وسط البلاد.

وأشارت التقارير الأولية إلى اصطدام القطار بحفار بالقرب من قضبان السكك الحديد، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب اقتراب الحفار من مسار القطار ليلا.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الحفار ربما كان مشاركا من مشروع إصلاحات.

وجاءت أسوأ كارثة قطارات في إيران في عام 2004، عندما اصطدم قطار محمل بالبنزين والأسمدة والكبريت والقطن بالقرب من مدينة نيشابور التاريخية، ما أسفر عن مقتل حوالي 320 شخصا وإصابة 460 آخرين وإلحاق أضرار بخمس قرى.

وأسفر حادث قطار آخر في عام 2016 عن مقتل وإصابة العشرات.

ولدى إيران حوالي 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد.

ويقوم نظام السكك الحديد الإيراني بنقل الأفراد والبضائع عبر البلاد، لا سيما في المناطق الريفية.

وتحدث في إيران نحو 17 ألف حالة وفاة سنويا على طرقها السريعة، وهي واحدة من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم.

ويعزى ارتفاع أعداد الضحايا إلى التجاهل الواسع لقوانين المرور والمركبات غير الآمنة وخدمات الطوارئ غير الكافية.