وإذا تأكدت هذه الأنباء فقد تقوض محادثات السلام المضطربة بالفعل بين الجانبين.

وتسعى كييف لتسلم جميع من تحصنوا في مجمع آزوفستال للصلب للدفاع عن ماريوبول والذين يقدر عددهم بنحو ألفين في صفقة لتبادل الأسرى، لكن بعض أعضاء البرلمان الروس يطالبون بمحاكمة بعض الجنود.

ونقلت تاس عن المصدر قوله: "تم إحضار أكثر من ألف شخص من آزوفستال إلى روسيا. تتولى أجهزة إنفاذ القانون التعامل معهم". ولم يذكر تفاصيل عما قد يحدث لاحقا.

وأضاف المصدر للوكالة أنه سيتم نقل المزيد من الأسرى الأوكرانيين في وقت لاحق إلى روسيا.