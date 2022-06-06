ووقعت المذبحة ليلا من الأحد إلى الإثنين، في إيتوري، الواقعة شمال شرق الكونغو، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي للضحايا أكثر بكثير.

ونسبت عملية القتل الجماعي إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر.

وكتب مرصد الأمن في كيفو على "تويتر": "قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا في قرية بواناسورا هذا الأحد"، مضيفا: "يشتبه في أن القوات الديمقراطية المتحالفة وراء ذلك".

ونقلت "فرانس برس" عن متطوعين في الصليب الأحمر قولهم إنهم "أحصوا 36 جثة".