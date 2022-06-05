وقال بوتن: "إذا استمر الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى فسيتعين على روسيا ضرب منشآت لم تستهدفها سابقا".

ولم يذكر بوتن الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

صاروخ روسي يحلق فوق منشأة نووية

وفي السياق، قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إن صاروخ كروز روسيا حلق على مستوى "منخفض للغاية" صباح الأحد فوق محطة طاقة نووية كبرى.

وأضافت الشركة، التي تشغل محطة بيفدينوكراينسكا، التي تسمى أيضا محطة جنوب أوكرانيا النووية، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام "من المحتمل أن يكون هذا هو الصاروخ الذي أطلق في اتجاه كييف".

وهزت انفجارات عدة العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وتعد بيفدينوكراينسكا ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا وتقع بالقرب من منطقة ميكولايف على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوبي كييف.