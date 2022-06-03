وانحرف القطار المتجه إلى ميونيخ في حوالي الساعة 12:15 ظهرا بالتوقيت المحلي في بورغرين، قرب منتجع بلدة غارمش بارتنكيرشن، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الاتحادية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن الحكومة المحلية في غارمش- بارتنكيرشن، قولها إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب كثيرون بجروح خطيرة.

وتم إغلاق الخط الفاصل بين غارمش - بارتنكيرشن وأوبراو، شمالي موقع الحادث.

ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث.