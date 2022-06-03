وقالت وزارة الدفاع البريطانية في اليوم المئة من الحرب، إن موسكو "فشلت في تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة في الاستيلاء على كييف ومراكز الحكومة الأوكرانية، لكنها تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس".

وأضافت الوزارة في إفادة دورية على "تويتر": "بالقياس على الخطة الأصلية لروسيا، لم يتم تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية".

لكنها قالت إن موسكو تحقق نجاحا في دونباس وتسيطر على أكثر من 90 بالمئة من لوغانسك، متوقعة سيطرتها على الأخيرة بالكامل في ظرف أسبوعين.

وتقترب روسيا بالفعل من السيطرة الكاملة على لوغانسك، وهي واحدة من منطقتين أوكرانيتين تشكلان معا المنطقة التي تعرف باسم دونباس شرقي البلاد.