وصرح ستولتنبرغ للصحافيين "علينا أن نستعد على المدى البعيد. لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف".

وبشأن الدعم المقدم لأوكرانيا، كشف ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي زود كييف بصواريخ ذات مدى أبع ودقة أكبر، مضيفا أن هدف الحلف هو تمكين أوكرانيا من تحقيق تفوق ميداني.

وأكد أمين عام الناتو أن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا وأيضا منع تصعيد الحرب حتى لا تتحول إلى شاملة مع الناتو.

وتتجه الأنظار نحو القمة الأطلسية لزعماء وقادة الدول الأعضاء في الناتو في مدريد نهاية الشهر الجاري حيث تتواتر المؤشرات التي تفيد بأن الحلف قد يذهب لحد إعلان روسيا عدوا وخطرا استراتيجيا عليه، على وقع احتدام المواجهة الأطلسية الروسية على خلفية الحرب الأوكرانية التي مر على اندلاعها 100 يوم، وسط تكهنات بأن يطول أمدها لأشهر ربما لسنوات.

وتأتي تصريحات المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث، حول اعتزام القمة اعتماد المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو والمتضمن إعلان روسيا تهديدا رئيسيا له.

وقالت سميث خلال اجتماع مع "مجموعة المحللين العسكريين" في العاصمة الأميركية واشنطن: "تطوير المفهوم الاستراتيجي لم يكتمل بعد، لكني أعتقد أننا متفقون بشكل عام على أن روسيا هي التحدي والتهديد الأساسي الذي يواجهه الناتو".

ويرى مراقبون وخبراء أن عالم ما بعد الحرب الأوكرانية ليس كما قبلها، وأن طرفي المواجهة الرئيسيان الناتو وروسيا، كلاهما بصدد إعادة التقييم والمراجعة واعتماد تكتيكات واستراتيجيات جديدة، تتوافق مع تحديات مع بعد أزمة أوكرانيا وما خلفته من وقائع ومعادلات جديدة حول العالم.