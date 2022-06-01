وقالت ممثلة التجارة الأميركية في بيان، إن نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينغ أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت الثلاثاء "مبادرة التجارة الأميركية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، اتهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بكين بـ"تأجيج التوتر إزاء تايوان"، وشدد على أن "السياسات الأميركية لم تتغير"، في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن استعداد واشنطن للدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.

وأضاف بلينكن في خطاب حول الصين: "فيما لم تتغير سياساتنا، ما تغير هو التهديد المتزايد من جانب بكين، مثل محاولة قطع علاقات تايوان مع دول في أنحاء العالم، ومنعها من المشاركة في منظمات دولية".

وتابع: "انخرطت بكين أيضا في خطاب استفزازي بشكل متزايد، وأنشطة مثل تحليق لطائرات جيش التحرير الشعبي قرب تايوان بشكل شبه يومي".

وأشاد بتايوان بوصفها "ديمقراطية نابضة واقتصادا رائدا"، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل "علاقتها القوية غير الرسمية" بما يشمل تزويدها بأسلحة، لكنه كرر أن الولايات المتحدة تعترف ببكين فقط.

وكان الرئيس الأميركي، قد تعهد بأن "الولايات المتحدة سترد عسكريا إذا غزت الصين تايوان. هذا التزام قطعناه على أنفسنا".