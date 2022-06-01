وقالت الهيئة إن جميع الحالات المؤكدة للمرض الفيروسي الخفيف ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما.

البرتغال وإسبانيا المجاورة وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات جدري القرود في التفشي الحالي خارج مناطق في غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن بها المرض.

وأكدت إسبانيا، الاثنين، 12 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 132.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية إن الحالات في البرتغال لا تزال قيد المتابعة لكن جميع المصابين في حالة مستقرة ولم يُنقل أي منهم إلى المستشفيات.