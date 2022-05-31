وقال المسؤول في البنتاغون، في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القوات الأوكرانية ستتسلم، في الأسابيع المقبيلة، نظام "هايمرز" الصاروخي المدفعي، مضيفا أن ذلك "لا يهدد روسيا".

وأشار إلى أن المجموعة الدفاعية لدعم أوكرانيا ستجتمع بعد أسبوعين في بروكسل وستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية ودفاعية جديدة لكييف.

ويأتي الحديث عن نظام "هايمرز" بعدما استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن تزويد أوكرانيا بقاذفات صواريخ متعددة "MLRS" قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية.

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم إن إدارة بايدن تستعد للارتقاء بنوع الأسلحة التي تقدمها إلى أوكرانيا.

وطالب المسؤولون الأوكرانيون، في أكثر من مناسبة، بـ"أسلحة أقوى وأثقل" لمواجهة التقدم المستمر للقوات الروسية، التي تركز مؤخرا كل جهودها على مناطق دونيتسك ولوهانسك الشرقية.

نظام "هايمرز"

ويعد "هايمرز" (M142) نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة، وهو عبارة عن قاذفة صواريخ خفيفة جرى تطويرها في أواخر التسعينيات لفائدة الجيش الأميركي.

وتحمل "HIMARS" ستة صواريخ أو صاروخا واحدا من نوع "MGM-140 ATACMS" على المركبة التكتيكية المتوسطة "FMTV"، التي يبلغ وزنها خمسة أطنان.

ويبلغ مداها نحو 480 كيلومترا، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة.

وقال موقع "فوربس" الأميركي إن يمكن لنظام "HIMARS"، الذي تنتجه شركة "لوكهيد مارتن"، أن يساعد القوات الأوكرانية في القضاء على بعض وحدات المدفعية الروسية التي تركزت في شرق أوكرانيا.