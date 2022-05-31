وكان الجنديان ألكسندر بوبيكين وألكسندر إيفانوف قد أقرا بالذنب في الأسبوع الماضي واستمعا إلى الحكم اليوم وقوفا في قفص اتهام من الزجاج المقوى بمحكمة كوتيليفسكا الجزئية بوسط أوكرانيا.

وقال القاضي إيفخين بوليبوك: "ثبتت التهمة على بوبيكين وإيفانوف ثبوتا تاما".

واعترف الجنديان في الأسبوع الماضي بأنهما كانا ضمن وحدة مدفعية أطلقت قذائف على أهداف في منطقة خاركيف الأوكرانية من منطقة بيلغورود في روسيا.

وقال الادعاء إن القصف دمر منشأة تعليمية في بلدة ديرهاتشي لكن لم يوقع ضحايا.

وتم أسر الجنديين الروسيين بعد أن عبرا الحدود وواصلا القصف.

وطلب الادعاء معاقبة الجنديين بالسجن 12 عاما، بينما التمس الدفاع الرأفة بهما قائلا إنهما نفذا أوامر قادتهما وإنهما أبديا الندم على ما فعلا.