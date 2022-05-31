وأوردت وزارة الصحة أن شرط إظهار ما يسمى بـ"التصريح الأخضر" لدخول إيطاليا "لن يتم تمديده" عند انتهائه في 31 مايو.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفشّى فيها فيروس كوفيد على نطاق واسع في مطلع عام 2020، وقد فرضت قيودا من بين الأكثر صرامة من بينها مطالبة كلّ العمال باستصدار التصريح الأخضر.

ومع تراجع الإصابات وتلقيح غالبية السكان، رُفع معظم الإجراءات باستثناء إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمدارس.

وسجّلت إيطاليا، الإثنين، 7537 إصابة جديدة و62 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بالفيروس إلى 166.631، وفق أرقام وزارة الصحة.