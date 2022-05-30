وكتب ماكرون أن "الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف، كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربا من القنابل الروسية".

وأضاف ماكرون: "أشارك عائلة فريديريك آلامها وأقاربها وزملائي، الذين أرسل لهم التعازي. إلى أولئك الذين يقومون بالمهمة الصعبة المتمثلة بنقل المعلومات في مسرح الحقيقة، أقول لهم فرنسا ستقدم الدعم غير المشروط".

ودعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى إجراء تحقيق في وفاة الصحفي فريدريك لوكليرك إيمهوف.