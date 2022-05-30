وذكرت الوزارة على تويتر في أحدث تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية أن قادة الكتائب والألوية ينتشرون الآن في أكثر المواقع خطورة في حين يقود أصحاب الرتب الدنيا العمليات التكتيكية منخفضة المستوى.

وأضاف التقرير: "مع تواتر العديد من التقارير ذات المصداقية عن حالات عصيان داخلية بين أفراد القوات الروسية في أوكرانيا، من المرجح أن يؤدي نقص في قادة الفرق ذوي الخبرة والمصداقية إلى تراجع أكبر في المعنويات واستمرار ضعف الانضباط".

وقالت الوزارة إن من المرجح أن يفاقم فقد صغار الضباط من مشكلات روسيا المتعلقة بتحديث القيادة والمراقبة.

وكثفت القوات الروسية هجومها، الاثنين، على سيفيرودونتسك وهي مدينة رئيسية في جنوب شرق منطقة دونباس، التي تستهدفها روسيا بعد أن فشلت في احتلال العاصمة كييف في بدايات الحرب.