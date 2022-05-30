وأضافت في بيان: "ندعو إيران إلى الإفراج الفوري عن الناقلتين وطاقميهما".

وتابعت: "تجدد فرنسا التزامها قواعد القانون الدولي التي تحمي حرية الملاحة والأمن البحري. نطالب إيران بالكف الفوري عن القيام بأعمال تنتهكها".

وأعلنت إيران، الجمعة، توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر مع أثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة، نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها.

وأشارت السلطات الإيرانية، السبت، إلى أن طاقمَي الناقلتين اليونانيتين ليسا محتجزين وبصحة جيدة.