وجاء موقف أردوغان ردا على سؤال بشأن احتمال بدء عملية عسكرية تركية جديدة شمالي سوريا.

وكان الرئيس التركي يتحدث إلى صحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة لأذربيجان.

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب، وستتدبر أمرها، في حال عدم قيام الولايات المتحدة بما يترتب عليها بهذا الخصوص".

وتحدث أردوغان عن وجود "بؤر" تتركز فيها "التنظيمات الإرهابية" المعروفة شمالي سوريا، موضحا أن تلك التنظيمات تنشط في مناطق تمتد من شمال شرقي إلى شمال غربي سوريا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أرسلت آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخيرة لتنظيمات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد أن تركيا لا يمكنها تجاهل هذه الحقائق، وأن العمليات ضد "حزب العمال الكردستاني" وتفرعاته شمالي سوريا باتت أكثر إلحاحا وأهمية من العمليات التي تنفذها تركيا ضد التنظيم شمالي العراق.

وأضاف أردوغان: "كما أقول دائما، سنباغتهم ذات ليلة ولا بد لنا من القيام بذلك".

وردا على سؤال فيما إذا كان هناك تواصل مع الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية المحتملة، قال أردوغان: "قبل كل شيء يتعين على الجميع القيام بما يترتب عليه بخصوص هذه المواضيع".