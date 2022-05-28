وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية غريس أرينيجي كوكو، إن التدافع حصل في مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز جنوبي البلاد، ونجم عنه 31 قتيلا على الأقل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، أن الحفل الذي أقيم في ملعب رياضي وكانت تنظمه كنيسة "كينغز آسيمبلي"، تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء.

وشهدت نيجيريا عدة حوادث تدافع بسبب توزيع الطعام في السنوات الأخيرة، بينها تدافع ضمن برنامج غذائي تابع لوكالة إغاثة في شمال ولاية بورنو، حيث دُهست 7 نساء حتى الموت العام الماضي.