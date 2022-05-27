وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المتلفز إن "الهجوم الحالي للمحتلين في دونباس قد يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان"، متهماً القوات الروسية بأنها تسعى لأن "تسوي بالأرض" العديد من مدن وبلدات هذا الحوض المنجمي.

وأضاف أن القوات الروسية تمارس "الترحيل" و"القتل الجماعي للمدنيين" في دونباس، معتبراً أن "كل ذلك... يشكل سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا".

وبهذا يكون الرئيس الأوكراني قد وجه إلى القوات الروسية نفس التهمة التي وجهتها موسكو إلى قواته لتبرير هجومها على بلاده.

فقد اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القوات الأوكرانية بارتكاب "إبادة جماعية" بحق السكان الناطقين بالروسية في دونباس.

وفي أبريل أقر البرلمان الأوكراني نصّاً يصف ممارسات الجيش الروسي في البلاد بـ"الإبادة الجماعية"، وحضّ دول العالم والمنظمات الدولية على أن تفعل الشيء نفسه.

وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن أن استخدم المصطلح نفسه لوصف ما تقوم به القوات الروسية في أوكرانيا.