اندلع الحريق في منطقة مستودعات قرب استاد السلام والصداقة على مقربة من مرفأ بيرايوس، وفق جهاز الإطفاء.

وقال مؤسس مجموعة الإغاثة "اولي مازي بورومي" يوانيس سبانيولوس: "الناس يأتون إلى هنا كل يوم للتبرع. آسف جدا لمشاهدة التبرعات تُدمر".

وتم إخماد الحريق وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته، على ما أعلن متحدث باسم جهاز الإطفاء. ولم يصب أحد في الحريق.

وأكدت منسقة المساعدة الإنسانية إيرينا بورتنيك لوكالة فرانس برس أن الحريق لم يطل كمية من الأدوية والمواد الغذائية.

تستقبل اليونان أكثر من 30 ألف لاجئ من أوكرانيا، بينهم قرابة ثمانية آلاف قاصر.