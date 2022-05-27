وقال تلفزيون (كيه.إس.بي.دبليو آكشن) إن المشتبه به، الذي كان يحمل مسدسا، تحصن لنحو خمس ساعات في شرفة، وأطلق رصاصتين على الأقل صوب رجال الشرطة في كاليفورنيا.

ونقلت قناة التلفزيون عن الشرطة قولها إن إطلاق النار لم يسفر عن إصابة أحد.

وقالت القناة المحلية إنه تم استدعاء مفاوضين متخصصين للحديث مع الرجل الذي استسلم في نهاية المطاف.