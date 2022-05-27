وقال موقع "كيه.إس.بي.دبليو أكشن" الإخباري، إن المشتبه به "تحصن في شرفة"، وإن ضباط الشرطة يحاولون التواصل معه لإقناعه بالنزول، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

يأتي ذلك يعد يومين من الهجوم الدموي الذي نه مراهق مسلح على مدرسة "روب" الابتدائية في منطقة يوفالدي بولاية تكساس الأميركية، مما أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين.

وأعادت هذه المجزرة فوضى انتشار السلاح في الولايات المتحدة إلى الواجهة، وأججت الغضب من المسؤولين الذين يرفضون اتخاذ إجراءات لسن قوانين تحد من انتشارها.